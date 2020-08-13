رياضة | مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي على نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، عرض اللاعب على برشلونة بالإضافة إلى عدة أندية أوروبية منها باريس سان جيرمان الفرنسي

وأوضح المصدر أن رغبة رونالدو هي الرحيل عن يوفنتوس، ولكن العائق يتمثل براتبه العالي المقدر بـ 32 مليون يورو، علماً انه يبلغ من العمر 35 عاماً.