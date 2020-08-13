الامارات | الحارس البرازيلي سيزار يزور مقر اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس البرازيلي سيزار يزور مقر اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام الحارس الدولي البرازيلي السابق جوليو سيزار بزيارة أمس إلى مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، حيث كان في استقباله الأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر، وعبدالقادر حسن وعبدالله حسن من الإدارة الفنية.

واطلع سيزار على خطة عمل الإدارة الفنية لتطوير الكوادر التدريبية الفنية العاملة بالمنتخبات الوطنية، وآلية تأهيل المدربين للحصول على الشهادات والرخص التدريبية إلى جانب تطوير قطاع البراعم والناشئين. وقام سيزار بجولة تفقدية لمنشآت وملاعب اتحاد كرة القدم. وفي ختام الزيارة قدم النمر درع اتحاد الكرة للبرازيلي سيزار الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة.

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