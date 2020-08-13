شكرا لقرائتكم خبر عن رغم السماح بحضور 5 آلاف.. نيس يمنع جماهيره من حضور مباريات الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جان بيير ريفيري، رئيس نادي نيس، إن فريقه سيخوض أول مباراة بالموسم الجديد للدوري الفرنسي بدون جماهير، رغم سماح الحكومة بحضور نحو 5 آلاف مشجع بالاستاد.

وأضاف ريفيري أن القرار الخاص بمباراة نيس ضد لانس يوم 23 أغسطس الجاري، اتخذ لأسباب صحية نظرا لصعوبات تتعلق بكيفية تحديد الجماهير المسموح لها بدخول الملعب.

ونقل موقع نادي نيس عن رئيسه: نواجه مشكلة صحية ونحن في منطقة جذابة جدا للسياحة ويوجد انتشار سريع لفيروس كورونا.

وأضاف: هناك زيادة يومية ولا يمكن تجاهل ذلك وفي الوقت الذي يطلب فيه من الجميع زيادة الحرص اتخذنا قرارا مسؤولا باللعب خلف أبواب مغلقة.

وأشار إلى أن ناديه حاول ابتكار عملية انتقاء للمشجعين لحضور المباراة، لكنه قرر تغيير العملية.

وتابع: «نؤمن بأنه لا يجب استبعاد أحد من عائلتنا ونأسف لهذا القرار بالطبع وندرك أنه سيحبط بعض الأشخاص».

وتسمح قواعد الحكومة حاليا بتجمع 5 آلاف شخص في الأماكن المفتوحة.

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وألغي موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي 2019-2020، بسبب جائحة فيروس كورونا وتم تسليم اللقب إلى باريس سان جيرمان باعتباره متصدر المسابقة.