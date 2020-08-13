شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا، وذلك لـ50 فردًا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول، البالغ قوامه 30 لاعبًا مقيدين رسميًا باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك، قرر الاتحاد إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها، غدًا الجمعة، ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.