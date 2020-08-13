«بافارد» يقترب من العودة لصفوف بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز الفرنسي بينيامين بافارد، ظهير بايرن ميونيخ، آمال مدربه هانز فليك، بلحاقه بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل فريقه على حساب برشلونة، غدا الجمعة.
ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ بنظيره الكتالوني على ملعب النور، في إطار منافسات ربع نهائي البطولة، دون خدمات الدولي الفرنسي.
وبحسب شبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، فإن بافارد حزم حقائبه، اليوم الخميس، للانضمام لبعثة فريقه في لشبونة، على أمل المشاركة حال التأهل للمربع الذهبي.
وكان الظهير الفرنسي قد تخلف عن المشاركة أمام تشيلسي في إياب ثمن النهائي، نظرًا لخضوعه لبرنامج تأهيلي من الإصابة التي ألمت به في الكاحل مؤخرا.
وقبل سفره إلى مدينة لشبونة، تحدث بافارد لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، بشكل موجز، قائلا: «أنا بخير».
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