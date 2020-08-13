شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تدرس تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة المسابقات، برئاسة حسام الزناتي، تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي، المقرر لها غدًا بملعب برج العرب، وذلك بعد ظهور 20 حالة إيجابية، صباح اليوم، بين لاعبي الفريق البورسعيدي.
ومن المتوقع أن يتم إعلان تاجيل المباراة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد التشاور بين فريقي المباراة، وبذلك تكون مباراة الإسماعيلي هي الثالثة الذي يتم تأجيلها للفريق البورسعيدي بعد مباراتي الإنتاج الحربي وحرس الحدود.
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