شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم «لاليجا».. بلد الوليد يعلن ظهور حالة مصابة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بلد الوليد اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين صفوف الفريق.

وأصدر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أنه كشفت نتائج الاختبارات التي أجريت على اللاعبين، الجهاز الفني والطبي والعاملين، حالة إيجابية واحدة بين صفوف النادي.

وأضاف البيان أن الشخص المصاب تم عزله في المنزل، كما تم إبلاغ السلطات الطبية على أن يتم التعامل وفقًا لبروتوكول رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

جدير بالذكر أن أندية فالنسيا، برشلونة، إسبانيول وريال مايوركا أعلنوا خلال الـ48 ساعة الماضية اكتشاف حالات إصابة بين صفوف النادي.