شكرا لقرائتكم خبر عن «فالدشميت» يقترب من الانضمام لصفوف بنفيكا البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب لوكا فالدشميت، لاعب نادي فرايبورج الألماني، من الانتقال إلى صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، وفقًا لما نشره موقع مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، أن اللاعب الألماني الدولي سيتوجه إلى لشبونة، اليوم الخميس، من أجل إتمام صفقة الانتقال لبنفيكا، على أن يتم الفحص الطبي الإجباري، غدا الجمعة.

كان فالدشميت (24 عاما) انتقل إلى فرايبورج في عام 2018، وتطور تحت قيادة المدير الفني كريستيان شترايش لينضم إلى المنتخب الألماني.

ويرتبط لاعب خط الهجوم مع فرايبورج بعقد يستمر حتى 2022، ما يتعين معه دفع بنفيكا مبلغًا للنادي الألماني لفسخ العقد، وقد ذكرت المجلة أن الناديين اتفقا على النقاط الأساسية بخصوص الصفقة.