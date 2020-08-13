شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بالإنجليزية من أحمد شوبير لابنه «مصطفى» بعد تعليق صورته في استاد السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد شوبير، قائد الأهلي وحارسه السابق، رسالة لابنه مصطفى شوبير، الحارس الثالث حاليًا للقلعة الحمراء، بعد تعليق صورة الأخير في أروقة استاد السلام.
وكان الأهلي قد حصل على حق الانتفاع باستاد السلام ليقوم بتعليق صور لاعبيه في أروقة الاستاد، ومنها صورة مصطفى شوبير.
ونشر والده أحمد شوبير صورة ابنه معلقًا عليها عبر حسابه على «تويتر»: «فخور بك».
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