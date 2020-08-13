شكرا لقرائتكم سيف زاهر: شريف إكرامى قالى أنا كابتن الأهلى ورحيل رمضان صبحى مفاجأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى سيف زاهر تفاصيل مكالمة جمعته مع شريف اكرامى حارس مرمى النادى الاهلى عقب الاعلان عن رغبة رمضان صبحى فى الانتقال لبيراميدز فى الموسم الجديد ، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" اتصلت بشريف اكرامى أساله عن قصة رمضان صبحى فقالى والله ياكابتن الخبر بالنسبالى مفاجأة ، أنا مازلت كابتن الاهلى على فكرة وأكيد مش هكون عارف وساكت".

وفى وقت سابق ، حرص شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى الذى أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، على الرد على أحد متابعيه عبر تويتر لتوجيه الشكر له على تشجيعه ومتابعته.

وطالب حارس الأهلى من المتابعة أن يكون لها مطلق الحرية فى افتراض أى شىء أو الانسياق وراء ما يقال حول اتهامه برحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا، "عموما ردى سيراه الجميع قريبا"، خاصة أنه يوجد علاقة نسب فى ظل زواج صبحى من شقيقة إكرامى.

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.