شكرا لقرائتكم آخر كلام.. مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.