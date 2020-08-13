عبد الناصر زيدان : رمضان صبحي رحل عن الأهلي بسبب إمرأة .. والجمهور يهاجمه : ليه تجيب سيرة الحريم ؟ .. والأخير يرد : آدي كمان بوست من زوجة «أحمد فتحي»

نشر الإعلامي عبد الناصر زيدان تغريدة مثيرة للجدل حيث علق على انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلي لنادي بيراميدز .

حيث كتب زيدان : عندما ترك كهربا الزمالك كان السبب مرتضي منصور ..وعندما رحل رمضان صبحي عن الأهلي كان السبب إمرأه .. الفرق شاسع كبير .

الأول هرب من الجحيم والسب وعدم وجود أموال .. وأثناء أراد نعيم زوجته .. إنتقاماً لأخيها وحباً في المال !!

وانهالت التغريدات التي تهاجم زيدان بسبب تغريدته ، ليرد زيدان بنشر تغريدة زوجة أحمد فتحي والتي جاء فيها :

الموقف النهائي للأهلي

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

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واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

تجربة إحترافية جديدة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي الذي انتهت إعارته للنادي الأهلي مؤخراً يستعد لخوض تجربة إحترافية جديدة في الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، وذكرت صحيفة Huddersfield Daily Examiner المهتمة بأخبار نادى هدرسفيلد، أن رمضان صبحي اقترب من التوقيع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقابل 4.8 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى.

من ناحية أخرى، أكد مارك هودنسون المدير الفني السابق لفريق هيدرسفيلد، أن رمضان صبحى سنه صغير ومازال أمامه الفرصة للمشاركة في الدورى المصرى ، كما أن سنه الصغر سبب أيضا في عدم استمراره في الدورى الإنجليزى.

وأَضاف هودنسون فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن سبب تفكير اللاعب في الرحيل عن الأهلى في الوقت الحالي هو ندرة مشاركته وعدم الظهور مع الفريق فى المباريات بكثرة.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.