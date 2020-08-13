شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف أسباب رحيل رمضان صبحى رغم فرص الإبقاء عليه بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولا يزال رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقترابه من الانتقال لبيراميدز يمثل صدمة لجماهير وعشاق الأهلي، خاصة أنه ليس اللاعب الأول الذي ينتقل من الفريق الأحمر لصفوف بيراميدز حيث سبقه عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرامي.

وعلم "سوبر كورة" أن ادارة بيراميدز تحدثت مع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لبحث امكانية انتقاله لبيراميدز وحصل مسئولو بيراميدز على عقد اللاعب للبحث عن اي ثغرة لكي يتمكنوا من ضم اللاعب الذي يمتد عقده مع الأهلي لمدة ٣ مواسم قادمة ، وعلمت ادارة الأهلي بمفاوضات حمدي فتحي مع بيراميدز في الوقت الذي اكد مسئولو الأهلي ان عقد اللاعب لا يحمل اي شروط جزائية وان الأهلي هو صاحب قرار تحديد مستقبل اللاعب ،مشددين في الوقت ذاته انه لا يوجد نيه للتفريط في اللاعب تحت اي مسمي سواء لبيراميدز او اي نادي اخر لوجود حاجه فنية اليه.

على صعيد أخر ، لعب تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، دوراً كبيراً فى رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء ورفضه البقاء فقد أبدى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى غضبه الواضح من تعاقد القلعة الحمراء مع "جناح" المقاولون قبل عدة أسابيع. Advertisements رمضان صبحى فاجأ إدارة الأهلى أمس، الأربعاء، برفض البقاء فى النادى، وهو ما كشفه أمير توفيق مدير تعاقدات الاهلى الذى أكد أن اللاعب أبلغه بأنه سيرحل إلى بيراميدز وهى المفاجأة التى نزلت كالصاعقة على رأس ملايين الأهلاوية باعتبار أن رمضان صبحى صاحب إمكانيات فنية والأهم أنه يمتلك "شخصية" الأهلى التى يفتقدها كثيرون من الجيل الحالى فى الفريق. المتابع لقضية رمضان صبحي يعلم جيداً أن اللاعب كان مُذبذب بشأن فكرة البقاء فى الأهلى بسبب رغبته فى العودة لأوروبا تارة أو الحصول على عقد مالى أفضل من العرض الأهلاوى تارة أخرى، بجانب ضغوط المُحيطين به والذين نصحوه بعدم البقاء فى الفريق قبل أن يتعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر أوائل شهر يوليو الماضى بشكل رسمى لمدة خمسة مواسم، وهى الصفقة التى أثارت غضب رمضان بشكل واضح. وعلم "سوبر كورة" أن رمضان وجه عتاباً لإدارة الأهلى فى بعض جلساته الخاصة بسبب صفقة طاهر محمد طاهر، وقال اللاعب، "كيف يتعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر ثم يطلب التعاقد معى، طالما أن الأهلى طلب استمرارى مع الفريق لماذا قرر ضم "جناح" المقاولون؟. تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر كان بمثابة "المسمار" الأول فى نعش علاقة رمضان صبحى مع الأهلى، فقد بدأ اللاعب يتفاوض مع الأهلى دون جدية أو رغبة أكيدة فى البقاء مع القلعة الحمراء، خاصة أن أشخاصا قريبين منه أكدوا له أن الأهلى قد "يغدر" به فى أى وقت، لذا عليه التفكير فى مصلحته الشخصية فقط، ومن هنا ظل اللاعب يُماطل الأهلى بشأن التجديد فرغم أنه سبق وأكد لإدارة النادى أنه سيُجدد لو اتفق الأهلى مع هدرسفيلد على شرائه ثم أكد أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، إلا أنه "نسف" كل هذه الوعود وطلب الرحيل لبيراميدز فى وقت كان قد اتفق فيه الأهلى مع هدرسفيلد على جميع الأمور المالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يكشف أسباب رحيل رمضان صبحى رغم فرص الإبقاء عليه بالنادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.