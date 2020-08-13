شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيد القماش عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم اللواء سيد القماش، نجم النادى الإسماعيلى وعضو مجلس الإدارة السابق، ونعى على غيط نجم الدراويش الأسبق زميله فى الملاعب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا، "وداعا الرجولة والجدعنة والشهامة، وداعا للرفيق الغالى وعشرة العمر، وداعا حبيبى وصاحبى، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيبكى القلب كثيرا لفراقك".

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران صباح اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مسابقة الدورى المحلى المران كان خفيفا اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها اللعب تحت الضغط سواء التمريرات القصيرة أو الطويلة بجانب العرضيات المتقنة، كما خصص الجهاز الفنى جملة فنية من التسديدات باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف واختتم المران بتقسيمة مصغرة.

وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى اليوم، بعدما أعلنت طاقم حكام مباراتى اليوم بين أسوان وإف سى مصر، وسموحة مع المقاولون العرب، بينما لم تعلن اللجنة أسماء طاقم حكام مباراة المصرى والإسماعيلى، وهو ما يوضح أن اللجنة الخماسية استقرت على تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا فى الفريق البورسعيدى التى وصلت إلى 21 حالة إيجابية، وهو الأمر الذى يصعب معه إقامة اللقاء ولايزال هناك ترقب داخل الاسماعيلى لصدور القرار بشكل رسمى.