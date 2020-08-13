شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: أول 9 نقاط عنق زجاجة لاستعادة المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن أول ثلاث مباريات سيخوضها الفريق بمسابقة الدورى العام، والتى من المقرر أن تجمع ذئاب الجبل أمام سموحة، ثم الانتاج الحربى فى الجولة 20 وأسوان فى الجولة 21، تمثل جميعها عنق زجاجة لفريق المقاولون من أجل الحفاظ على المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام والذى هيمن عليه ذئاب الجبل لفترة طويلة منذ بداية الموسم الجاري.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات خاصة، أول 9 نقاط تمثل أهمية كبرى، خاصة أن الفوز يتبعه فوز، ويرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين من أجل الحفاظ على مكتسبات الدور الأول، وإذا حقننا ثلاث انتصارات سنؤمن المركز الثانى فى ظل المنافسة الصعبة مع باقى الفرق.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذى ساروا عليه فى الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق فى المركز الثانى وضمان التأهل لإحدى بطولتى أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته فى الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وفى كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحى على أهمية التحلى بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.