شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريراً عن نتائج الوداد فى المغرب وإصاباته رغم الأحداث المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تقريراً تفصيلياً عن فريق الوداد المغربى ونتائجه فى بطولة الدورى المغربى والإصابات التى يعانى منها الفريق، وغيرها من التفاصيل الفنية قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 25 أو 26 سبتمبر المقبل بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة أو برج العرب.

وتحدث فايلر مع معاونيه عن أهمية حصوله على جميع المعلومات الخاصة بالمنافس المغربى قبل مباراتهما معاً الشهر المقبل، لدراسة الخصم المغربى جيداً قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته فى لقاء العودة.

ورغم انشغال فايلر بمباريات الدورى، حيث سيخوض الأيام المقبلة مباريات مهمة، أبرزها الإنتاج الحربى غداً ثم الزمالك يوم 22 الشهر الجارى، إلا أن المدرب السويسرى طلب تقريراً عن الخصم المغربى من أجل استكشافه جيداً والاستعداد له بالشكل الأمثل.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة بالاهلى تدريبته مساء اليوم، الخميس، استعداداته لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها مساء غداً باستاد السلام فى الدورى الممتاز وهى المباراة التى يأمل فيها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على إنبى الأحد الماضى فى أول مباراة بعد عودة الدورى الذى توقف عدة اشهر بسبب "جائحة" كورونا وشهدت تدريبات الاهلى الماضية استعدادات قوية لمباراة الغد، وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبى الفريق من أجل توجيه عدة نصائح لهم وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة إنبى التى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.