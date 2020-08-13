شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: إيجابية مسحة كورونا لـ 14 لاعبا و6 أعضاء بالجهاز الفنى والإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى المصرى أن التقرير الذى أرسلته اللجنة الطبية باتحاد الكرة تضمن إصابة 20 فردا بفيروس كورونا، بواقع 14 لاعباً و7 أعضاء بالجهاز الفنى والإدارى بخلاف سائق الأوتوبيس الخاص بالفريق، وكان المصرى خضع لمسحة أمس الأربعاء قبل مباراة الغد أمام الإسماعيلى بالدورى وظهرت النتيجة منذ قليل وتضمنت 20 حالة إيجابية بخلاف سائق الأوتوبيس.

فيما أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، النادى الإسماعيلى بسلبية مسحة كورونا التى خضع لها الدراويش أمس استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها غداً، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وبذلك يتأكد شفاء ثنائى الجهاز الإدارى بالنادى الأصفر الذين عانوا طوال الفترة الماضية من الفيروس اللعين .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران صباح اليوم، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى المحلى المران كان خفيفا اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية، أبرزها اللعب تحت الضغط سواء التمريرات القصيرة أو الطويلة بجانب العرضيات المتقنة، كما خصص الجهاز الفنى جملة فنية من التسديدات باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف واختتم المران بتقسيمة مصغرة.

Advertisements

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.