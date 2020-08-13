شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: اللى يمشى من الأهلى والزمالك "خسران".. وعاشور ورمضان الدليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، المدير الفنى لفريق طنطا، أن توليه تدريب الفريق تحدٍ كبير بالنسبة له، وأنه سيعمل على إسعاد جماهير النادى. وقال صلاح فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "تدريب فريق طنطا تحدٍ كبير لنا، لكن فارق النقاط قريب بين أصحاب المراكز الأخيرة فى الدوري".

وأضاف صلاح، "أتمنى تقديم مستوى جيد مع طنطا والبقاء فى الدورى الممتاز، الفريق يضم لاعبين مميزين، والحظ تخلى عن الفريق فى بعض المباريات، فى الفترة المقبلة اللاعبون لابد أن يتحملوا المسئولية، سنخوض المباريات القادمة كأنها "مباريات كؤوس"، والفريق فقد عدة نقاط، لو فاز فى مباراتين فقط خلال الدور الاول، لتغير الوضع تمامًا".

وأكد صلاح أنه لابد أن يكون هناك اجتهاد من الجهاز الفني، واللاعبين لابد أن يكون لديهم إيجابية فى المباريات القادمة، مضيفا، "لدينا عدد كبير من اللاعبين، ولكن ضغط المباريات قد يؤثر علينا، سنعمل على إيجاد أكثر من بديل فى مركز حتى لا يحدث خلل فى الفريق، لكن مع كثرة اللقاءات فى الدورى سيرتفع المستوى من النواحى البدنية والفنية ويجب أن نحقق الانتصارات لرفع الروح المعنوية".

وحول رأيه فى رحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز قال صلاح، "الاحتراف أصبح مفتوحاً، ومعظم اللاعبين يبحثون عن الأموال، وكل من يترك الأهلى والزمالك خاسر، والجميع أصبح يحسب الأمور بالجانب المالى فقط".

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وأكد محمد صلاح أن حسام عاشور بالتأكيد خسر كثيراً بالرحيل عن الأهلي، ورمضان صبحى كانت قيمته ستزيد لو لعب فى أوروبا، سنه مازال صغيرا، ومطلوب فى الاحتراف الخارجي، وانتقاله إلى بيراميدز أمر يعود للاعب فقط، الانتماء للتى شيرت الذى يرتديه اللاعب فقط، ولا يجب التجريح فى أحد، كل شخص من حقه يبحث عن مصلحته فقط".

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلى فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الاهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحى بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.