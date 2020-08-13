شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: رمضان صبحى مش خاين.. وليه محدش عزمنى فى افتتاح استاد الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن رحيل رمضان صبحى عن الفريق الأحمر وانتقاله إلى بيراميدز خسارة كبيرة، خاصة أنه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة. وقال عمارة فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "رمضان صبحى دربته وهو عنده 9 سنوات، هو خامة طيبة، اللاعب أخذ فترة طويلة للتفكير فى قراره بالبقاء داخل النادى الأهلى أو الرحيل عن النادى".

وأضاف عمارة، "رمضان صبحى كان يسوق نفسه بشكل جيد فى أوروبا، لكن قرار رمضان صبحى بالتوقيع لبيراميدز جاء بناءً على عدة عوامل بعدما أصبح قائداً فى منتخب مصر الأولمبى وأحد اللاعبين المؤثرين، اكتسب خبرات فى الاحتراف الأوروبي".

وتابع عمارة، "رحيل رمضان صبحى خسارة كبيرة للأهلي، لكن أصبحنا نعيش فى عصر الاحتراف بعيدا عن السوشيال ميديا والانتقادات التى يتعرض لها أى لاعب".

وأشار عمارة إلى أن "الأهلى فاوض رمضان على مدار الشهرين الماضيين، عن طريق أمير توفيق، ولكن الفترة الأخيرة شهدت رحيل أكثر من لاعب مثل حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وشريف إكرامي، هناك شئ معين لابد أن تراجع إدارة النادى نفسها فى بعض الأمور".

وتابع عمارة، "الأهلى قدم عرضا مناسبا للاعب، ولكن عرض بيراميدز كان الضعف.. اللاعبون يفكرون فى العروض بشكل مالى، وشخصيا لو وصلنى العرض من مكان آخر بمبلغ أكبر سأوافق عليه".

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وأضاف نجم الأهلى السابق، "لو كان هناك انتماء لما انتقل أحمد فتحى وشريف إكرامى وغيرهما إلى بيراميدز، الانتماء موضوع "وقتى" فقط، المكان الذى ألعب فيه بشكل جاد وبمنتهى الاخلاص".

وأكمل:" رمضان صبحى ليس خائنا للأهلي، فهو يبحث عن مصلحته الشخصية، ومازال لاعبا صغيرا فى السن وأمامه الكثير، ولم يستفيد من الاحتراف الخارجى فى انجلترا".

وأتم: "لو احترف رمضان صبحى كان سيقوم بتسويق نفسه بشكل أفضل، لكن كل فرد يقيم الأمور وفقا لوجهة نظره الشخصية، وأقول لمسئولى التعاقدات، المبالغ التى يتم دفعها لضم لاعبين كبيرة جدا".

من ناحية أخرى، أبدى عمارة اندهاشه من عدم توجيه الدعوة له لحضور حفل افتتاح استاد الأهلى أمس قائلا، "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلى القدامى ويتجاهلونني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة.. الأهلى تجاهلنى فى افتتاح ملعبه الجديد، ولا أعرف السبب وراء استبعادي، رغم أننى عضو عامل ومنتمى للنادى الأحمر".