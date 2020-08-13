شكرا لقرائتكم خبر عن سر رفض كارتيرون جلوس مصطفى محمد على دكة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك نصائح من بعض معاونيه في تدريب الفريق الأبيض بإحالة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لدكة البدلاء خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد تراجع مستواه منذ عودة مسابقة الدوري، وفتح الباب لإشراك لاعبين آخرين وتجهيزهم للمرحلة القادمة. لمعرفة التفاصيل من هنا: وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض المقام على ملعب النادي أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص المدرب الفرنسي على منح اللاعب بعض النصائح الفنية من أجل تنفيذها خلال المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام كارتيرون بتشجيع اللاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة، وذلك في ظل حرصه على دعم جميع لاعبي الفريق خلال هذه الفترة الحاسمة.

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وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين الذين شاركوا بمواجهة الاتحاد السكندري، بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران اليوم على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون، وقاد أمير عبد العزيز المجموعة في مران اليوم، حيث خضعوا لبعض التدريبات بدون الكرة وبالكرة خلال المران، بينما خاض باقي اللاعببن المران بشكل طبيعي.