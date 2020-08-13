شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: رمضان صبحى لم يستغل الاحتراف مثل تريزيجيه.. وهدرسفيلد المستفيد الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فكرة الإعارة مرفوضة فى الأندية الكبرى، مثل الأهلى والزمالك، وتعد مخاطرة كبيرة وغير محسوبة بعد رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء لبيراميدز، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المفروض أن رمضان صبحى لاعب محترف، بس أنا شايف أنه لم يستغل احترافه سوى فى العودة لمصر من إنجلترا، كان لازم يكمل ويكافح زى تريزيجيه الذى يصر على استكمال رحلته بالدورى الإنجليزى رغم كل الصعوبات التى واجهته، وكذلك أحمد حجازى فكل منهما متمسك بتجربته الاحترافية ويرفض نهايتها مهما كانت كل المغريات".

وأضاف أيمن يونس، "كما أن الأهلى أخطأ، الإعارة مخاطرة كبيرة وغير مفضلة فى الأندية الكبيرة، فرصة نجاح أى لاعب كبير فى الأهلى والزمالك بفضل الاستقرار والجماهير وتخمة النجوم، لذا فإن ناديه الأصلى سيكون هو أكبر الفائزين من الإعارة بعد تلميع لاعبه بمشاركته بصفة مستمرة وفتح المزاد المالى عليه".

وتابع نجم الزمالك السابق، "سمعت أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر قال إن الأفضل لرمضان صبحى يستمر فى مصر ولا يعود للاحتراف عشان يكون قدام عينى وأتابعه، بتمنى يكون التصريح ده غلط بس للأسف البدرى لم يخرج لنفى التصريح ".

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى الذى انتهت إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

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وأشار إلى أن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادى الإنجليزى فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلى رمضان صبحى بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادى هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقى إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادى الأهلى من هدرسفيلد فى مكاتبة رسمية استمرار موافقته التى أرسلها للأهلى على بيع رمضان صبحى -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحى أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التى تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة فى العودة إلى الاحتراف الأوروبى لاسيما أنه مملوكًا لنادى هدرسفيلد وليس للنادى الأهلى وحاجته للوقت لدراسته العروض التى تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلى ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، فى ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادى الأهلى أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحى ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التى طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.