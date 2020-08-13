شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على المصابين فى اجتماعه مع طبيب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق وذلك على هامش المران المقام حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وجاءت الجلسة للوقوف على آخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التى يخضع لها بعض اللاعبين، ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذى يعانى من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحى واللذين يخضعان لبرنامج تأهيلى لتجهيزهما .

وحرص أسامة على نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الأمور تسير بالشكل الطيب فى إطار الخطة الموضوعة، وكذلك اطمأن منه المدرب على كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين.

وانطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، جاء ذلك فى أعقاب خضوع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على شرح البرنامج التدريبى للاعبين تمهيدا لتنفيذه بمران اليوم بعدها أعطى كارتيرون إشارة بدء المران مع تكليف معاونيه بالأمور التدريبية التى سينفذها اللاعبون.

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كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فقرة بدنية خاصة للاعبين على هامش المران، وشملت الفقرة بعض الإطالات والأمور العضلية، وذلك لزيادة معدل اللياقة ومعالجة الإرهاق، عقب ذلك قام اللاعبون بالركض الخفيف حول الملعب، لمدة عشرة دقائق .

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على عقد جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، و اطمأن المدير الفنى خلال الجلسة على حالة اللاعب، فى ظل البرنامج التأهيلى الذى يخضع له للتعافى من الإصابة العضلية التى يعانى منها.

وواصل أوباما البرنامج التأهيلى على هامش المران المقام حاليا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، وكان أوباما قد تغيب عن مواجهتى المصرى و الاتحاد السكندرى بالدورى بسبب الإصابة التى يعانى منها.