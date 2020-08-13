شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة فيلا رئيس اتحاد اليد بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبرللسرقة خلال تواجده مع أسرته فى إجازة ساحلية مؤخرا، وعقب عودته من الساحل الشمالى لحضور توقيع بروتوكول مع مستشفى وادى النيل، فوجئت أسرته باختفاء بعض الأموال وقطع ذهبية.
وأكد هشام نصر أنه حرر محضرا أمس بالواقعة برقم ٨٢٢٠ أول أكتوبر، وحضر بعض ضباط المباحث للمعاينة وحصر المسروقات، وجار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
حضر التوقيع كل من هشام نصر رئيس الاتحاد ومؤمن صفا أمين الصندوق ومحمود العدل عضو مجلس الإدارة و مسئولو المستشفى.
وخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا قبل مؤتمر التوقيع ، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.
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