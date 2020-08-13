شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة فيلا رئيس اتحاد اليد بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبرللسرقة خلال تواجده مع أسرته فى إجازة ساحلية مؤخرا، وعقب عودته من الساحل الشمالى لحضور توقيع بروتوكول مع مستشفى وادى النيل، فوجئت أسرته باختفاء بعض الأموال وقطع ذهبية.

وأكد هشام نصر أنه حرر محضرا أمس بالواقعة برقم ٨٢٢٠ أول أكتوبر، وحضر بعض ضباط المباحث للمعاينة وحصر المسروقات، وجار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

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وقع اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مع مستشفى وادى النيل فى مقر الأخير لعلاج لاعبى المنتخب، حيث إن المستشفى سيكون مسئولا عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل.