الامارات | آل الشيخ يرد بغضب شديد على من يربطه بـ"تمرد" رمضان صبحي على الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يرد بغضب شديد على من يربطه بـ"تمرد" رمضان صبحي على الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ غضبه الشديد من الحديث الإعلامي المتداول في مصر منذ فترة، وربطه بقضية "تمرد" لاعب الأهلي رمضان صبحي على ناديه، في أعقاب رفض اللاعب عرضا من الأهلي لتحويل إعارته إلى عقد دائم، بينما يصر على انتقاله إلى نادي بيراميدز، في ظل عدم حسم النادي الأهلي قضيته حتى الآن.

وقال آل الشيخ على حسابه الرسمي في "فيس بوك": "(اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه لأي حاجه ولا ليه ! عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث !)".

وتابع آل الشيخ بغضب، ردا على ربط إسمه بمختلف قضايا الأهلي:"(انا عاوز اعرف بعد ما اموت وكل نفس ذائقه الموت ... حتستمرو تقولو تركي السبب ؟)".

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وتتحدث وسائل إعلام مصرية عديدة عن اقتراب رمضان صبحي من الانتقال إلى نادي بيراميدز الذي كان يملكه سابقا تركي آل الشيخ. وقالت إن رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من ناديه الانجليزي هيدرسفيلد إلى الأهلي، لديه عرض من بيراميدز للتوقيع معه يفوق ما قدمه سابقا نادي الأهلي، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون لهيدرسفيلد الذي يملك بطاقة اللاعب.

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