شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد في 6 أكتوبر: اكتشف الواقعة بعد عودته من الساحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة خلال تواجده مع أسرته بالمصيف. واكتشف «نصر» سرقة أموال وقطع ذهبية عقب عودته من الساحل الشمالي. وقال «نصر» إنه حرر محضراً، أمس، بالواقعة حمل رقم ٨٢٢٠ أول أكتوبر، ولفت إلى حضور عدد من ضباط المباحث للمعاينة وحصر المسروقات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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