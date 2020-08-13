شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» ينسب فضل فوز سان جيرمان على أتالانتا إلى البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، إن فريقه استحق الفوز على أتالانتا 2-1 مساء أمس الأربعاء، معترفا في الوقت ذاته بأن الحظ حالف لاعبيه في سيناريو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل، للموقع الرسمي لفريق باريس سان جيرمان: «الليلة احتفل النادي بذكرى مرور 50 عاما على تأسيسه، لذا فهو يوم استثنائي والفرحة تضاعفت بالتأهل لقبل النهائي بعد التتويج ببطولتي الكأس وتحقيق 4 ألقاب محلية هذا الموسم».

وأكد: «لعبنا بثقة، والإيقاع كان جيدا، والبدلاء كانوا استثنائيين ومقاتلين داخل المستطيل الأخضر، لقد أعادوا المباراة لنا، لذا أنا راض عن الأداء، لقد سجلنا متأخرا، ولكن هذا لا ينفي جودة لاعبينا وعقليتهم القوية».