شكرا لقرائتكم خبر عن «أوديجارد» يكشف كواليس عودته لصفوف ريال مدريد.. وسر مكالمة «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية، كواليس موافقة النرويجي مارتن أوديجارد على العودة لريال مدريد، على الرغم من رغبته السابقة في إكمال إعارته لريال سوسييداد.

وانتقل أوديجارد إلى سوسييداد مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، قادمًا من ريال مدريد، حيث قدم مستوى رائعا في الموسم الأول، وساهم مع الفريق في حجز بطاقة المشاركة في اليوروباليج.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أوديجارد تفاجأ للغاية بتلقي مكالمة من زين الدين زيدان، مدرب الريال، يطلب منه العودة إلى النادي، حيث لم يتوقع أبدا ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن أوديجارد عندما تلقى مكالمة زيدان، كان يقضي إجازته في النرويج، ويستعد لخوض الموسم الثاني مع ريال سوسييداد كما كان مخططًا، لكن في النهاية، تمكن مدرب الملكي من إقناع اللاعب بالعودة إلى سانتياجو برنابيو ليحصل على فرصته أخيرا.