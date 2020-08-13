شكرا لقرائتكم خبر عن هدرسفيلد يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. وموعد عودته لإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة بريطانية حقيقة ما أثير عن اقتراب رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المنتهية إعارته إلى الأهلي، من الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وأشارت صحيفة «إكسامينر لايف» الخاصة بتغطية مدينة هدرسفيلد وأنديتها إلى الضجة التي صنعها خبر اقتراب رمضان صبحي من الانتقال إلى بيراميدز في مصر وإعلان الأهلي انتهاء علاقته باللاعب.

وفجرت الصحيفة مفاجأة بتأكيدها أن الأخبار التي وصلتها من داخل هدرسفيلد هي أن كل ما أثير عن انتقال اللاعب إلى بيراميدز بعيد كل البعد عن الحقيقة، موضحة أنه حسب معلوماتها لم يحدث أي اتصال بين بيراميدز والنادي الإنجليزي بشأن التعاقد مع رمضان صبحي.

وأعلنت الصحيفة موعد العودة المنتظر لرمضان صبحي إلى إنجلترا إذ ينتظر أن يعود السبت القادم للانضمام إلى تدريبات فريقه الذي يستعد للموسم الجديد.