شكرا لقرائتكم خبر عن «أوزيل» عن مغادرة أرسنال: أنا فقط من يحدد متى أرحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع تزايد الشائعات التي تلاحق اللاعب الألماني مسعود أوزيل من حين لآخر، ورحيله عن فريق أرسنال خاصة في غيابه عن المشهد داخل فريقه الإنجليزي منذ فترة طويلة، سواء في عهد المدرب السابق أوناي إيمري، أو خلفه ميكيل أرتيتا، يتحدث اللاعب الألماني ويكشف ما وراء الكواليس.

وتحدث مسعود أوزيل، عن الشائعات التي أكدت رحيله عن أرسنال قبل نهاية عقده، فقال لمجلة «أثليتيك»: «موقفي واضح، سأبقى هنا حتى آخر يوم في عقدي،أنا فقط من يحدد متى أرحل، أنا الذي أحدد مستقبلي وليس أي شخص آخر».

الجدير بالذكر أن اللاعب الألماني شارك مع أرسنال خلال الموسم المنقضي في 18 مباراة من أصل 38 مباراة، مما يشير إلى تجاهل المدير الفني الحالي لفريق «الجانرز» للاعب الألماني.

وبعد أن توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، لم يلعب أوزيل أي مباراة، ولم يتواجد لاعب المنتخب الألماني السابق في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها أرسنال على تشيلسي.

وعن غيابه قال أوزيل: «كنت جاهزا بما يكفي لكل مباراة قبل فترة التوقف. وبصرف النظر عن إصابة بسيطة كنت جاهزا بعدها. لن أضعف من مواقف مثل هذه، إنها تجعلني أقوى».

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