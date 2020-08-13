شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إيجابية 20 مسحة كورونا بالمصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو النادى المصرى، قبل مواجهة الإسماعيلى.
وأثبتت المسحة إيجابية 20 لاعبًا من الفريق، وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنه تم إخطار إدارة النادى البورسعيدى بالأمر، حتى يستمر اللاعبون في الخضوع للعزل المنزلى والبروتوكول الطبى حتى التعافى من الفيروس.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتأجيل المباراة رسميا بعدما رفض الإسماعيلي التوجه للسويس لخوض المباراة.
ومن جانبه، أكد عبدالظاهر السقا أنه تواصل مع محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية، لطلب تأجيل مباريات الفريق بعد الإصابات الجديدة بجانب بعض أفراد الجهاز الفني.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,963
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تعافي
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وفيات
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