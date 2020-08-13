شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للزمالك غدًا استعدادًا للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر غد الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الدورى العام، والمقرر إقامتها بعد غد السبت.

وعقب انتهاء التدريبات، يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا للقاء المهم الذي يرغب الزمالك خلاله في مصالحة جماهيره بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.

وينتظر الزمالك أن تظهر نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي أجراها، اليوم الخميس، ومن المقرر أن تظهر نتائجها غدًا الجمعة.