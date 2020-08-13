شكرا لقرائتكم خبر عن «تشافي»: الظروف لا تسمح بعودتي إلى برشلونة.. ويجب إسعاد «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى تشافي هرنانديز، أسطورة برشلونة، والمدير الفني للسد القطري، أن الوقت الحالي غير مناسب لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خاصة بعدما حاول فريق البرسا التعاقد مع تشافي في يناير الماضي، لتولي المهمة خلفا لإرنستو فالفيردي، إلا أن مدرب السد رفض قيادة الفريق في منتصف الموسم، وفضل بدء المشروع من البداية.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، ردا على إمكانية توليه قيادة البرسا هذا الصيف: «لا أعتقد أنه الآن، لا».

وأضاف: «هناك ضوضاء خارجية، ومشاكل رياضية إضافية، الظروف لا تسمح حاليا».

وتابع تشافي: «في يناير الماضي، أخبرتهم أن الوقت غير مناسب، والآن لم يتصلوا بي، أتمنى لهم الأفضل».

وأكد: «أحترم كيكي سيتين كثيرا، فلديه طريقة لعب مشابهة جدا لما يحتاجه برشلونة، لو ساعدته النتائج، سيبقى».

وواصل: «أنا سعيد لمواصلة اكتساب الخبرات وتحدي نفسي، وبالطبع سيكون من الرائع بالنسبة لي تدريب برشلونة يومًا ما، مع فريق الأحلام، مع جوردي كرويف وكارليس بويول وبعض اللاعبين الحاليين».

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وقال المدرب الإسباني درا عن الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رحيل البرغوث عن الفريق الكتالوني: «ميسي يحتاج برشلونة، وبرشلونة يحتاج ميسي، عليهم أن يجعلوه سعيدًا، لأنهم مع ليو سيفوزون بمزيد من الألقاب».