شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تدرس تقديم مواجهة الأهلى والإنتاج 150 دقيقة بسبب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسود اتجاه داخل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، لإقامة مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الدورى فى السادسة والنصف مساء الغد بدلا من التاسعة مساء على ستاد السلام، منعا للتعارض مع موعد مباراة برشلونة الاسبانى وبايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوربا، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الأمن بالموافقة على الموعد الجديد قبل اعلانه بشكل رسمى.

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى محمود عاشور وإبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الغد بين الأهلى والإنتاج الحربى بالدورى العام، والمحدد لها التاسعة مساء باستاد السلام والمعروف حالياً باسم استاد الأهلى الجديد. ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي وهي المباراة التى يأمل فيها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على إنبي الأحد الماضي فى أول مباراة بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وشهدت تدريبات الأهلي الماضية استعدادات قوية لمباراة الغد، وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق من أجل توجيه عدة نصائح لهم وعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال مباراة إنبي التى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.

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وعلى صعيد آخر، طلب التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى الجديد لقطاع الناشئين بالنادي، تقريرا شاملا عن فرق القطاع بالكامل قبل وضع خطة لدمج الفرق وفقا للخطة الموضوعة لتطوير القطاع ، واجتمع محمود الخطيب رئيس النادى، الاثنين، مع بروكيتش، فى حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

وكان الأهلى قد قرر الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال الناشئين، فى ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية، ويحمل التشيكى بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "UEFA Children A team".

يذكر أن "بروكيتش" شغل منصب المدير الفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبى UEFA وFIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.