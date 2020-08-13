شكرا لقرائتكم محمد صلاح : اللى يمشى من الأهلى أو الزمالك هو اللى خسران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح المدير الفني لفريق طنطا، أن توليه تدريب الفريق، تحدٍ كبير بالنسبة له، مؤكدًا أنه سيعمل على إسعاد جماهير النادي. وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "تدريب فريق طنطا تحدٍ كبير لنا، لكن فارق النقاط قريب بين أصحاب المراكز الأخيرة في الدوري".

وأضاف: "أتمنى تقديم مستوى جيد مع طنطا والبقاء في الدوري الممتاز، الفريق يضم لاعبين مميزين، والحظ تخلي عن الفريق في بعض المباريات".

وواصل:" في الفترة المقبلة اللاعبين لابد أن يتحملوا المسئولية، سنخوض المباريات القادمة كأنها "مباريات كؤوس"، والفريق فقد عدة نقاط، لو فاز في مباراتين فقط خلال الدور الاول، لتغير الوضع تمامًا".

وأكمل صلاح: "لابد أن يكون هناك اجتهاد من الجهاز الفني، واللاعبين لابد أن يكون لديهم إيجابية في المباريات القادمة".

وواصل: "لدينا عدد كبير من اللاعبين، ولكن ضغط المباريات قد يؤثر علينا، سنعمل على إيجاد أكثر من بديل في مركز حتى لا يحدث خلل في الفريق، لكن مع كثرة اللقاءات في الدوري سيرتفع المستوى من النواحي البدنية والفنية ويجب أن نحقق الانتصارات لرفع الروح المعنوية".

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وحول رأيه في رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، قال: "الاحتراف أصبح مفتوح، ومعظم اللاعبين يبحثون عن الأموال، وكل من يترك الأهلي والزمالك خاسر، والجميع أصبح يحسب الأمور بالجانب المالي فقط".

وأكد:" حسام عاشور بالتأكيد خسر كثيرا بالرحيل عن الأهلي، ورمضان صبحي كانت قيمته ستزيد لو لعب في أوروبا، سنه لازال صغيرا، ومطلوب في الاحتراف الخارجي، وانتقاله إلى بيراميدز أمر يعود للاعب فقط". وأتم: "الانتماء للتشيرت الذي يرتديه اللاعب فقط، ولا يجب التجريح في أحد، كل شخص من حقه يبحث عن مصلحته فقط".

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.