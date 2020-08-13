شكرا لقرائتكم محمد عمارة عن رحيل نجوم الأهلى: هناك شئ معين يجب أن تراجعه الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل رمضان صبحي عن الفريق الأحمر وانتقاله إلى بيراميدز، خسارة كبيرة، خاصة أنه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة. وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي دربته وهو عنده 9 سنوات، هو خامة طيبة، اللاعب اخذ فترة طويلة للتفكير في قراره بالبقاء داخل النادي الأهلي أو الرحيل عن النادي".

وأضاف: "رمضان صبحي كان سيسوق نفسه بشكل جيد في أوروبا، لكن قرار رمضان صبحي بالتوقيع لبيراميدز، جاء بناء على عدة عوامل بعدما أصبح قائد في منتخب مصر الاوليمبي وأحد اللاعبين المؤثرين، اكتسب خبرات في الاحتراف الأوروبي".

وواصل:" رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للأهلي، لكن أصبحنا نعيش في عصر الاحتراف بعيدا عن السوشيال ميديا والانتقادات التي يتعرض لها أي لاعب".

وأكمل عمارة:" الأهلي فاوض رمضان على مدار الشهرين الماضيين، عن طريق أمير توفيق، ولكن الفترة الأخيرة شهدت رحيل أكثر من لاعب مثل حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، هناك شئ معين لابد أن تراجع إدارة النادي نفسها في بعض الأمور".

وتابع: "الأهلي قدم عرضا مناسبا للاعب، ولكن عرض بيراميدز كان الضعف". وأضاف:" اللاعبين تفكر في العروض بشكل مالي، وشخصيا لو وصلني العرض من مكان آخر بمبلغ أكبر سأوافق عليه".

وأكمل:" لو كان هناك انتماء، لما انتقل أحمد فتحي وشريف إكرامي وغيرهم إلى بيراميدز، الانتماء موضوع "وقتي" فقط، المكان الذي ألعب فيه بشكل جاد وبمنتهي الاخلاص".

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وواصل عمارة تصريحاته قائلا:" الأهلي تجاهلني في افتتاح ملعبه الجديد، ولا أعرف السبب وراء استبعادي، رغم أنني عضو عامل ومنتمي للنادي الأحمر".

وأضاف: "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلي القدامي ويتجاهلوني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة .

وأكمل:" رمضان صبحي ليس خائنا للأهلي، فهو يبحث عن مصلحته الشخصية، ولازال لاعبا صغيرا في السن وأمامه الكثير، ولم يستفيد من الاحتراف الخارجي في انجلترا".

وأتم: "لو احترف رمضان صبحي كان سيقوم بتسويق نفسه بشكل أفضل، لكن كل فرد يقيم الأمور وفقا لوجهة نظره الشخصية، وأقول لمسئولي التعاقدات، المبالغ التي يتم دفعها لضم لاعبين كبيرة جدا".

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.