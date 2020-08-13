شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع لحسم مصير مباراة المصرى والإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، جلسة حاليا بمقر الجبلاية لحسم مصير مباراة المصرى والاسماعيلى بالدورى العام غدا، سواء بالتأجيل أو إقامتها فى موعدها غدا، خاصة بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة للاعبى المصرى والتى أظهرت ايجابية 20 حالة بالفريق البورسعيدى.. وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها لاعبو النادى المصرى قبل مباراة الغد أمام الإسماعيلى جاءت إيجابية لـ20 لاعباً فى الفريق، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه تم إخطار إدارة النادى البورسعيدى بالأمر، حتى يستمر اللاعبون فى الخضوع للعزل المنزلى والبروتوكول الطبى حتى التعافى من الفيروس.

فيما كشف عبد الظاهر السقا، مدير النشاط الرياضى بنادى المصرى البورسعيدى، تطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن النادى البورسعيدى ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، وعبدالظاهر السقا، وذلك قبل مباراة فريقه أمام حرس الحدود التى كانت من المقرر أن تجمع بينهما فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

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ونشر عبد الظاهر السقا ،عبر الاستورى الخاص به عبر تطبيق واتس آب، "بقالى 46 سنة باكل واشرب ومكنتش حاسس بنعمة التذوق، النهاردة بس حسيت إنى كنت مقصر مع ربنا فى الحمد على هذه النعمة.. الحمد لله".

وأكد عبد الظاهر السقا، من قبل أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أجل تأجيل مباريات المصرى بعد ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، وأضاف عبد الظاهر فى تصريحات خاصة أن رئيس اللجنة الطبية أكد أنه ليس مختصًا بتأجيل المباريات.

وكان طارق العشرى قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وقال العشرى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعيًا وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التى خضعنا لها قبل مباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعبًا من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفنى وأنا وعبد الظاهر".