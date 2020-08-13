شكرا لقرائتكم أحمد حسن : رمضان صبحى "بص تحت رجله" وبيراميدز دفع 4 مليون استرلينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، علي صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "مسألة الانتماء تخص الجمهور فقط، أما اللاعب فكرة القدم بالنسبة له "مهنة" والكل يبحث عن مصلحته الشخصية، حسب وجهة نظره".

وأضاف: "الأهلي بذل مجهود كبير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقدم له العرض الأفضل، وعرض عليه 17 مليون جنيه سنويًا، وتخطى علي معلول لاعب الفريق، لكن اللاعب وجد أنه من الأفضل الرحيل لنادي آخر".

وواصل أحمد حسن: "رمضان صبحي سيربح ماديا، والأهلي حصل على موافقة هيدرسفيلد بعد العرض الأخير، وبيراميدز دخل بقوة في مفاوضات معه، وقدم عرضا عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي، مع هيدرسفيلد تاون، ولكن كانت الاتصالات شفوية، واحتكم مسئولو النادي الانجليزي لرغبة رمضان صبحي، الذي أعلن في النهاية انه يريد اللعب لبيراميدز".

وأكمل:" بيراميدز سيتعاقد مع رمضان مقابل مبلغ كبير من هيدرسفيلد قد يصل إلى 4 مليون جنيه إسترليني". وزاد:" الأهلي لن يقف على أي لاعب، الفريق كان يضم عناصر كبيرة ومميزة، رمضان لاعب هام وقد يؤثر لبعض الوقت، لكن النادي سوف يستمر في حصد البطولات والألقاب".

وأردف:" لابد أن يفهم الناس معني الاحتراف، الاخلاص فقط في العمل، ولا علاقة بقصف جبهة المنافسين بالانتماء، السوشيال ميديا صنع أبطال من ورق".

واستطرد:" يجب أن يقوم مسئولي الأهلي بتغيير فكره نحو تجديد اللاعبين، والاعتماد على اسم النادي لن يُجدي، والعروض المالية هي من تحسم الصفقات"

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وتابع الصقر : " لا يوجد شئ اسمه التوقيع على بياض، لابد أن يعيش الأهلي على أرض الواقع، والموضوع أصبح مختلف، ولا يجب الصبر على اللاعبين بحجة أنهم أبناء النادي، يجب وضع استراتيجية للتعاقد وتجديد اللاعبين مبكرًا، اللاعب أصبح ينظر على مصلحته فقط، والنادي أيضا لابد أن يبحث عن مصالحه".

وأضاف: "اللاعب يحدد وجهته بناء على العوامل المالية ثم اسم النادي والبطولات، وفي مصر اللاعبين بدأوا يفكرون في الحصول على مقابل مالي وتقاضي أضعاف رواتبه من الأهلي والزمالك".

وتابع: "كنت أتمنى أن يحترف رمضان صبحي في أوروبا، فهو مشروع لاعب جيد، لكنه "نظر تحت قدميه"، كان يمتلك عرضا من باشاكهير، والذي كان يريد ضمه مقابل مليون يورو سنويا، لكن اللاعب وجد نفسه سيتقاضي مبلغ كبير في مصر".

وواصل: "رمضان صبحي لازال صغير السن، وأوجه له اللوم لعدم اتخاذ قرار العودة لأوروبا، كان من الممكن أن يتقاضي مبلغ ليس كبير، لكنه سيعرض نفسه بشكل مميز في أوروبا".

وأكمل: "محمد صلاح قد يصل راتبه إلى 200 مليون جنيه في الموسم، لأنه أصبح لاعب كبير، وبدايته لم ينظر للنواحي المالية، لعب في بازل وفيورنتينا، ووصل إلى ليفربول، نجح في زيادة قيمته التسويقية بعد جهد وعناء، كنا نتمنى أن يسير رمضان على نفس الدرب"3.

وختم: "لو كان رمضان لعب في أوروبا كان سيزيد من الناحية التسويقية، وكان سيشارك في أحد الدوريات الكبيرة، وفرصة نجاحه كانت كبيرة، ولو الآن يكسب مبلغ كبير، كان سيربح مبلغ أكبر في المستقبل".