شكرا لقرائتكم فكرة كارتيرون.. 60 دقيقة تكفى الثنائى المغربى لحسم كفة الزمالك أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اشراك الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم امام مصر المقاصة في التشكيل الأساسي للمباراة المقرر اقامتها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، حيث ينوي كارتيرون الدفع بالثنائي 60 دقيقة فقط من المباراة وفقا للنتيجة، وذلك في اطار سياسته بتجهيز اللاعبين تدريجيا من خلال مباريات الدوري.

ويحاول كارتيرون منح اللاعبين برنامج تأهيلي مكثف لتعويض تأخرهما عن الانضمام لمعسكر اعداد الفريق، حتي يكون الثنائي جاهز في مباراة الأهلي المقرر لها 22 أغسطس الجاري .

كما تمسك كارتيرون بتواجد مصطفي محمد مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي للزمالك امام المقاصة في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري ، ورفض كارتيرون نصيحة البعض باستبعاد المهاجم الشاب من التشكيل بسبب هبوط مستواه في المباريات الأخيرة.

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وعقد كارتيرون عدة جلسات مع مصطفي محمد طالبه خلالها بالتركيز في المباريات وعدم الالتفات للانتقاد الهدام، والابتعاد عن حديث وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف الشفوية.

من ناحية اخري يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل فريق الزمالك أمس تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.