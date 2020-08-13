شكرا لقرائتكم سرقة فيلا رئيسر اتحاد اليد بالسادس من أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرضت فيلا المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد بمدينة اكتوبر لحادث سرقة خلال تواجده مع أسرته فى أجازة ساحلية مؤخرا ، وعقب عودة المهندس هشام نصر من الساحل الشمالي لحضور توقيع بروتوكول مع مستئفى وادى النيل فؤجت أسرته باختفاء بعض الأموال وقطع ذهبية .

ومن جانبه أكد هشام نصر انه قام بتحرير محضر أمس بالواقعة برقم ٨٢٢٠ أول أكتوبر وحضرت بعض ضباط المباحث للمعاينة وحصر المسروقات ، وحاليا جاري التحقيقات حول الواقعة.

وقع اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مع مستشفى وادى النيل فى مقر الأخير لعلاج لاعبى المنتخب، حيث إن المستشفى سيكون مسئولا عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل.

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حضر التوقيع كل من هشام نصر رئيس الاتحاد ومؤمن صفا أمين الصندوق ومحمود العدل عضو مجلس الإدارة و مسئولو المستشفى.

وخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا قبل مؤتمر التوقيع ، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.