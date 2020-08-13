شكرا لقرائتكم هل يصبح حمدى فتحى أحدث المنضمين من الأهلى لبيراميدز ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقترابه من الانتقال لبيراميدز امر يمثل صدمة لجماهير وعشاق الأهلي خاصة وأنه ليس اللاعب الأول الذي ينتقل من الفريق الأحمر لصفوف بيراميدز حيث سبقه عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرامي.

وعلم "الخليج 365" أن ادارة بيراميدز تحدثت مع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لبحث امكانية انتقاله لبيراميدز وحصل مسئولو بيراميدز على عقد اللاعب للبحث عن اي ثغرة لكي يتمكنوا من ضم اللاعب الذي يمتد عقده مع الأهلي لمدة ٣ مواسم قادمة ، وعلمت ادارة الأهلي بمفاوضات حمدي فتحي مع بيراميدز في الوقت الذي اكد مسئولو الأهلي ان عقد اللاعب لا يحمل اي شروط جزائية وان الأهلي هو صاحب قرار تحديد مستقبل اللاعب ،مشددين في الوقت ذاته انه لا يوجد نيه للتفريط في اللاعب تحت اي مسمي سواء لبيراميدز او اي نادي اخر لوجود حاجه فنية اليه.