موعد مباراة الأهلي والإنتاج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يلتقي فريقا الأهلي والإنتاج الحربي، في التاسعة مساء الجمعة، على ملعب "السلام"، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري لموسم 2019-2020.

ويلعب المارد الأحمر منتشيًا بفوزه الأخير على نادي إنبي بهدفين نظيفين، في أول مباراة بعد عودة الدوري من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 52 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 17 منها وتعادل في واحدة، ولم يتعرض للخسارة، وأحرز لاعبوه 48 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات فقط.

ويمنلك الإنتاج 23 نقطة، محتلا المركز الثامن في جدول الترتيب.

ويغيب عن الأهلي كل من ياسر إبراهيم، حسين الشحات، أحمد الشيخ، ومحمود وحيد للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف، ورمضان صبحي لانتهاء فترة إعارته.

تشكيل الأهلي

ومن اللمتوقع أن يبدأ السويسري فايلر المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

القناة الناقلة

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد إنبي، عبر قناة أون تايم سبورت 1.