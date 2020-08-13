الامارات | مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على نادي برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على نادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة "سكاي سبورت" الإيطالية عن أن نادي يوفنتوس الإيطالي، وتحت ضغط الضائقة المالية التي يمر بها بسبب الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا، وكذلك تداعيات فيروس كورونا، قام بخطوة مفاجئة وغير متوقعة، حيث عرض نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو على عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا، من بينها نادي برشلونة.

ونسبت "سكاي" خبرها إلى الصحافي الإسباني الشهير صاحب العلاقات الواسعة مع وكلاء اللاعبين وإدارات العديد من الأندية، غيليم بالاغ. وقال الأخير إن يوفنتوس يعاني بشدة بسبب التزامه براتب ضخم يدفعه لرونالدو سنويا في حدود 30 مليون يورو، ناهيك عن المكافآت والامتيازات الأخرى. وقال إن تراجع الإيرادات جعل يوفنتوس يفكر مليا في ضرورة موازنة أموره المالية، بما في ذلك عرض يوفنتوس على أندية أخرى، ومنها برشلونة.

ومجرد التفكير في اجتماع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أفضل لاعبين في العالم في الوقت الراهن في فريق واحد، يعد حلما جميلا يداعب خيال عشاق كرة القدم، لكنه قد يصعب تحقيقه، خاصة كون رونالدو سيتكون له الكلمة العليا في تحديد مستقبله، بجانب أن الانتقال إلى برشلونة قد يعتبر بمثابة "الخيانة" بالنسبة لناديه السابق، وغريم برشلونة، ريال مدريد والذي أمضى معه أفضل مواسمه على الاطلاق.

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