الامارات | إقصاء فريق من دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إقصاء فريق من دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرغم فيروس كورونا المستجد فريق" كي إف دريتا "من كوسوفو على وداع تصفيات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2020 / 2021، بعد وضعه في الحجر الصحي لثبوت إصابة عدد من أفراده بالفيروس، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس.

وكان من المقرر أن تقام مباراة دريتا ضد لينفيلد الإيرلندي في تصفيات الدور التمهيدي للبطولة الثلاثاء بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وأمرت السلطات المحلية فريق دريتا بأكمله بالخضوع للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة لاعبين إثنين بالفيروس، وهناك لاعبون آخرون عرضة لخطر الإصابة أيضا.

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وبناء على ذلك، اعتمدت نتيجة المباراة بفوز لينفيلد 3 / صفر على دريتا، علما بأن هذا هو أول حكم من نوعه يتم اتخاذه خلال الوباء من جانب يويفا، الذي قام بتعديل لوائحه لجعل الأندية مسؤولة في حالة عدم تمكنها من لعب المباريات. ومن المقرر أن يلعب لينفيلد مع فريق ليجيا وارسو البولندي في الدور الأول من التصفيات الأسبوع المقبل.

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