الامارات | برشلونة في حاجة إلى "ميسي الفضائي" لتخطي عقبة البايرن غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة في حاجة إلى "ميسي الفضائي" لتخطي عقبة البايرن غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون النجم الارجنتيني ليونيل ميسي امام الامتحان الاصعب هذا الموسم عندما يلتقي فريقه برشلونة الاسباني مع بايرن ميونيخ المتألق بطل المانيا، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً في العاصمة البرتغالية لشبونة. ومن بين الفرق الثمانية التي بلغت هذا الدور، برشلونة وبايرن هما الوحيدان من الابطال السابقين، إذ حقق كل منهما اللقب في خمس مناسبات.

وتتحدث وسائل إعلام إسبانية عن أن برشلونة في حاجة إلى "ميسي الفضائي" من أجل تخطي المرشح الأول للقب، وصاحب العروض القوية، والذي لم ينهزم في كل البطولات منذ ديسمبر الماضي، بايرن ميونيخ. وهذا وصف يطلق على ميسي حين يكون في أفضل أحواله.

ونادرا ما يدخل برشلونة ميسي غير مرشح للفوز في مباراة اوروبية، ولكن بعد أن تنازل عن لقب الليغا للغريم الازلي ريال مدريد هذا الموسم ونظرا للمستويات والنتائج الهائلة التي يقدمها بايرن الذي حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن تواليا اضافة الى الكأس المحلية، لا يبدو النادي الكاتالوني في موقع يحسد عليه.

ورغم أن الارجنتيني بات في عمر الـ33، الا ان برشلونة لا زال يعوّل عليه بالدرجة الاولى. سجّل ميسي هدفين امام العملاق البافاري حين التقى الفريقان في ربع نهائي المسابقة عام 2009 عندما مضى برشلونة واحرز اللقب بقيادة بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي الانجليزي الذي يلتقي ليون الفرنسي السبت. وسجّل اربعة اهداف ضد ارسنال في العام التالي وخمسة ضد باير ليفركوزن الالماني عام 2012 ولكن في العامين كان برشلونة المرشح الابرز للفوز.

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اللاعب الذي له صولات وجولات في دوري الابطال وثاني افضل هداف في تاريخ المسابقة (115 هدفا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 131 هدفا)، أسقط أيضا ريال مدريد في عقر داره في "سانتياغو برنابيو" عام 2011 عندما سجل ثنائية في ذهاب نصف النهائي، بينها أحد أجمل البطولة على الاطلاق مضيفا شرارة الى عداوة الفريقين.

وكان أيضا جزءا من الفريق الذي حقق "ريمونتادا" تاريخية بعد أن فاز برشلونة بنتيجة 6-1 على باريس سان جرمان الفرنسي في اياب الدور ثمن النهائي عام 2017 بعد أن سقط برباعية نظيفة ذهابا. الا ان هذه المرة، الخطر يبدو مختلفا.

ومع تواجد الهداف الاوروغوياني لويس سواريز والمهاجم الفرنسي انطوان غريزمان الى جانبه، والهولندي فرنكي دي يونغ والمخضرم سيرجيو بوسكيتس خلفه، وجوردي البا على الرواق الايسر، لن يكون ميسي وحيدا ربما.

وحتى في الخط الخلفي، لا زال جيرارد بيكيه احد افضل المدافعين في اسبانيا فيما ثبت الالماني مارك-اندريه تير شتيغن مكانه كأحد أفضل الحراس في العالم في الوقت الراهن. وقال غريزمان في حديث مع القناة الرسمية للنادي "بايرن يلعب بطريقة رائعة وبثقة عالية ولكن لدينا الاسلحة للتغلب عليهم". ولكن بغض النظر عن الاسماء المحيطة به، فإن الشعور يميل دائما الى حتمية ارتقاء ميسي الى مستواه المعهود كي يتمكن برشلونة من تخطي عقبة بايرن.

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