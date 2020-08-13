الزمالك يختتم تدريباته بتقسيمة فنية وتكتيكية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
حيث تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة، وأحمد عبدالروؤف المدرب مجموعة أخرى.
وقامت المجموعتين بتنفيذ بعض الأمور الفنية والتكتيكية، وذلك بإشراف كارتيرون، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة، عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية.
يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
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