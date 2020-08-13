شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يوجه رسالة إلى الأهلي وجماهيره: «ستظل دائما الأول في كل شئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة تهنئة إلى النادي الأحمر وجماهيره بمناسبة الاحتفالية التي أقيمت أمس، وشهدت تسلم النادي الأهلي لاستاد السلام.

وكان النادي الأهلي قد حصل على استاد السلام بنظام حق انتفاع، وتم تطوير واجهة الاستاد وغرف الملابس والأسوار الخارجية، ومن المقرر أن يحتضن الاستاد مباريات النادي الأهلي المقبلة بالدوري المصري والبطولة الإفريقية، بخلاف احتضانه لمباريات نادى الإنتاج الحربي ومباريات منتخب مصر وفقاً للتعاقد المبرم.

ونشر الحضري، صور للاحتفالية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت تعليق: «الف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره.. ستظل دائما الأول في كل شئ».