شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل عرض الزمالك لرمضان صبحي.. وموقف اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر مصدر داخل مجلس إدارة نادي للزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التفاوض مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الانجليزي، والذي انتهت إعارته للأهلي، موضحًا أنه تم التقدم بعرض رسمي من نادي للزمالك لضم اللاعب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين المعتمدين، والذي تم تفويضه من النادي الانجليزي للتفاوض مع الأندية الراغبة في شراء اللاعب في مصر وتم تفويضه من الزمالك رسميًا للتعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم» إن وكيل اللاعبين الشهير، والذي سبق وتعامل مع الزمالك في أكثر من صفقة سوبر تم تفويضه كمندوب عن نادي للزمالك وتقدم بعرض رسمي بقيمة ٤ ملايين يورو لضم اللاعب فاضطر الأهلي للتقدم بعرض جديد وصل إلى ٣مليون و٢٥٠ ألف يورو، الأمر الذي عطل مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد حتى تقدم بيراميدز بعرض رسمي مقابل ٤ونصف مليون يورو، أي بأكثر من نصف مليون عن عرض الزمالك، ومن ثم تمت الموافقة علي بيعه لبيراميدز.

وأعلن المصدر أن وكيل اللاعبين تربطه صداقة وعلاقة قوية جدًا برمضان صبحي، واجتمع به أكثر من مره، الأمر الذي دفع الزمالك لتوسيطه في حسم الصفقة لدرجة أن اللاعب وافق علي اللعب للزمالك، لكن زيادة قيمة عقده في بيراميدز وحصوله علي ٩٠ مليون جنيه في ثلاثة مواسم جعلته يعتذر للأبيض ويقوم بالتوقيع رسميًا لبيراميدز.