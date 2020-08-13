شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لحازم إمام في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بتوجيه بعض التعليمات الخاصة لحازم إمام، لاعب الفريق، على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

وطالب المدير الفني، اللاعب بمهام فنية خاصة يقوم بتنفيذها الفترة المقبلة، كما أوضح له بعض الأخطاء التي وقع فيها بمواجهتي المصري والاتحاد السكندري الماضيتين، في بطولة الدورى العام، وطالبه بعدم الوقوع فيها مرة أخرى.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، السبت المقبل، بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.