شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة ليون.. نجم مانشستر سيتي: سنحصد لقب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، أن فريقه يضع أمام عينه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعادته بالتواجد مع فريقه الحالي.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره أولمبيك ليون، مساء السبت المقبل، في ختام مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «لم يفز مانشستر سيتي بهذه المسابقة، ولم يفز بها معظم لاعبينا بعد، بما فيهم أنا، بالطبع، الفوز بهذه المسابقة كان دائمًا هدفًا للاعبين والنادي، سيكون الفوز بها مميزا جدا».

وتابع: «هذا هو اللقب الوحيد الذي لم نفز به مع مانشستر سيتي، هناك دافع إضافي لتقديم أفضل ما لدينا ومحاولة الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة».

وعن مواجهة ليون قال: «يوفنتوس خرج من ليون، وشاهدنا الكثير من المفاجآت في المنافسة على مدى السنوات الماضية، مثلما عندما خسرنا أمام توتنهام».

وزاد سيلفا: «من الصعب جدا توقع نتيجة المباريات، حقيقة خروج ليفربول وريال مدريد لن يجعل طريقنا أسهل، هذا سيكون فكرة خاطئة، يجب أن نبدأ كل مباراة وأن نكون مركزين للغاية، ومدركين أن كل لقاء سيكون صعبًا للغاية».

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