شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لـ«ثلاثي» الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للثلاثي محمود شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.
وحرص الجهاز الفني على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعدادًا للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ١٩ لبطولة الدوري الممتاز.
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